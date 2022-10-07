В Киеве начался отопительный сезон для больниц и школ

Октябрь, 07 в 12:32

В пятницу, 7 сентября, в Киеве начался отопительный сезон для учреждений социальной сферы – больниц, школ и детсадов.

Такое решение принял Совет обороны города, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, объекты будут подключать к теплу индивидуально – по заявкам их руководителей, самостоятельно определяющих такую ​​целесообразность.

Сейчас смотрят

– Большинство учреждений социальной инфраструктуры оснащены индивидуальными тепловыми пунктами, позволяющими регулировать поставки тепла и максимально эффективно использовать энергоносители, – подчеркнул он.

Кличко также сообщил, что начало отопительного сезона для жилого сектора будет зависеть от погодных условий, чтобы “решение о начале подключения тепла было взвешенным и рациональным”.

Накануне Кличко заверил, что основные работы к началу отопительного сезона в Киеве выполнены.

В частности, удалось заменить аварийные участки теплосетей или поврежденные ракетными ударами, а также приобрели резервное топливо, источники резервного питания и передвижные мобильные котельные.