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Факты / Україна / Общество

Основные работы к началу отопительного сезона в Киеве выполнены – Кличко

Валентина Летяк, редактор ленты
Заміна труб у Києві

Киев привлекает все возможные ресурсы, чтобы подготовиться к зиме. На сегодняшний день основные работы к началу отопительного сезона в столице выполнены, сообщил мэр города Виталий Кличко.

В частности, удалось заменить аварийные участки теплосетей или поврежденные ракетными ударами. Благодаря проекту энергобезопасности USAID Киевтеплоэнерго получило трубы и арматуру стоимостью $1,3 млн.

– Мы очень благодарны правительству США и USAID за помощь. Это позволит заменить 11 км поврежденных теплосетей. Большинство работ – уже на завершающей стадии, – объяснил Кличко.

По его словам, эти трубы стальные и полимерные, со сроком эксплуатации 50 лет. Они позволят минимизировать потери тепла и сократить потребление газа.

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Кроме того, коммунальщики Киева, готовясь к отопительному сезону, провели гидравлические испытания теплосетей и устранили более 2,2 тыс. аварийных повреждений.

На случай непредвиденных ситуаций приобрели резервное топливо и источники резервного питания, а также достаточное количество передвижных мобильных котельных.

– На 10% увеличили в Киеве количество аварийно-спасательных бригад для оперативного реагирования на внештатные ситуации, – подытожил мэр столицы.

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Фото: Віталій Кличко

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