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Факти / Україна / Суспільство

У Києві розпочався опалювальний сезон для лікарень та шкіл

Валентина Летяк, редакторка стрічки
опалення
Фото: Dreamstime

У п’ятницю, 7 вересня, у Києві розпочався опалювальний сезон для закладів соціальної сфери – лікарень, шкіл та дитсадків.

Таке рішення сьогодні ухвалила Рада оборони міста, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, об’єкти підключатимуть до тепла індивідуально – за заявками їх керівників, які мають самостійно визначити таку доцільність.

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– Більшість закладів соціальної інфраструктури оснащені індивідуальними тепловими пунктами, що дозволяють регулювати постачання тепла та максимально ефективно використовувати енергоносії, – наголосив він.

Напередодні Кличко запевнив, що основні роботи до початку опалювального сезону у Києві виконані.

Зокрема вдалося замінити аварійні ділянки тепломереж або пошкоджені ракетними ударами, а також придбали резервне пальне, джерела резервного живлення і пересувні мобільні котельні.

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