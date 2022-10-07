У Києві розпочався опалювальний сезон для лікарень та шкіл
У п’ятницю, 7 вересня, у Києві розпочався опалювальний сезон для закладів соціальної сфери – лікарень, шкіл та дитсадків.
Таке рішення сьогодні ухвалила Рада оборони міста, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, об’єкти підключатимуть до тепла індивідуально – за заявками їх керівників, які мають самостійно визначити таку доцільність.
– Більшість закладів соціальної інфраструктури оснащені індивідуальними тепловими пунктами, що дозволяють регулювати постачання тепла та максимально ефективно використовувати енергоносії, – наголосив він.
Напередодні Кличко запевнив, що основні роботи до початку опалювального сезону у Києві виконані.
Зокрема вдалося замінити аварійні ділянки тепломереж або пошкоджені ракетними ударами, а також придбали резервне пальне, джерела резервного живлення і пересувні мобільні котельні.