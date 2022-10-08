Октябрь, 08 в 15:25

Утром 8 октября после взрыва на Керченском (Крымском) мосте выстроилась огромная очередь россиян, которые хотят выехать с территории оккупированного полуострова.

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире телеканала ICTV.

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– Утром российская оккупационная администрация сказала, что нет ничего страшного, мол, мы сейчас запустим паром. На восточной части города Керчь уже выстроилась длинная очередь более чем в 3 км — это где-то два часа назад. Парома уже нет, они ожидают, что он будет запущен. Но уже стоит очередь тех, кто хочет срочно покинуть Крымский полуостров.

Чубаров отметил, что люди, оставшиеся преданными Украине и жители, не принимающие оккупацию, сегодня утром выпили праздничный кофе после новости о взрыве на мосту через Керченский пролив.