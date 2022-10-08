После взрыва на Керченском мосту выстроилась огромная очередь на выезд из полуострова
Утром 8 октября после взрыва на Керченском (Крымском) мосте выстроилась огромная очередь россиян, которые хотят выехать с территории оккупированного полуострова.
Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире телеканала ICTV.
– Утром российская оккупационная администрация сказала, что нет ничего страшного, мол, мы сейчас запустим паром. На восточной части города Керчь уже выстроилась длинная очередь более чем в 3 км — это где-то два часа назад. Парома уже нет, они ожидают, что он будет запущен. Но уже стоит очередь тех, кто хочет срочно покинуть Крымский полуостров.
Чубаров отметил, что люди, оставшиеся преданными Украине и жители, не принимающие оккупацию, сегодня утром выпили праздничный кофе после новости о взрыве на мосту через Керченский пролив.
– Те, кто остаются преданными Украине и не принимают оккупацию, очень радуются. Но есть те, кто впадает в панику. Произошедшее утром — это не обычное событие. Это просто сверхсобытие, которое ждали давно. Сегодня в Крыму одни пьют праздничный кофе, другие же думают о том, как быстро покинуть Крым.