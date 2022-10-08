Жовтень, 08 в 15:25

Вранці 8 жовтня після вибуху на Керченському (Кримському) мосту з’явилася величезна черга росіян, які хочуть виїхати з території окупованого півострова.

Про це заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі телеканалу ICTV.

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– Зранку російська окупаційна адміністрація сказала, що немає нічого страшного, мовляв, ми зараз запустимо паром. На східній частині міста Керч вже вибудувалася довга черга у понад 3 км – це десь дві години тому було. Парому вже немає, вони очікують, що він буде запущений. Але вже стоїть черга тих, хто хоче терміново покинути Кримський півострів.

Чубаров зазначив, що люди, які залишилися відданими Україні та жителі, які не приймають окупацію, сьогодні вранці випили святкову каву після новини про вибух на мосту через Керченську протоку.