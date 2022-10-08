Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Після вибуху на Керченському мосту з’явилася величезна черга на виїзд з півострова

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Після вибуху на Керченському мосту з’явилася величезна черга на виїзд з півострова
Фото: Факти ICTV

Вранці 8 жовтня після вибуху на Керченському (Кримському) мосту з’явилася величезна черга росіян, які хочуть виїхати з території окупованого півострова.

Про це заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі телеканалу ICTV.

Зараз дивляться

– Зранку російська окупаційна адміністрація сказала, що немає нічого страшного, мовляв, ми зараз запустимо паром. На східній частині міста Керч вже вибудувалася довга черга у понад 3 км – це десь дві години тому було. Парому вже немає, вони очікують, що він буде запущений. Але вже стоїть черга тих, хто хоче терміново покинути Кримський півострів.

Чубаров зазначив, що люди, які залишилися відданими Україні та жителі, які не приймають окупацію, сьогодні вранці випили святкову каву після новини про вибух на мосту через Керченську протоку.

– Ті, хто залишаються відданими Україні та не приймають окупацію, дуже радіють. Але є ті, хто впадає в паніку. Те, що сталося зранку, це не звичайна подія. Це просто найподія, яку очікували давно. Сьогодні у Криму одні п’ють святкову каву, інші ж думають про те, як швидко покинути Крим.

Читайте
Очільник МЗС Естонії привітав "спецслужби України" з вибухом на Керченському мосту

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка