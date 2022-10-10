Октябрь, 10 в 11:13

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и отметил, что своими ракетными ударами враг стремится к панике и хаосу среди мирного населения.

— Почему именно такие удары? Враг хочет, чтобы мы испугались. Но Украина была до того, как появился этот враг, и будет после, — отметил Зеленский.

Зеленский добавил, что сейчас работает ПВО, уже сбито 38 воздушных целей.

— Сегодня будьте, пожалуйста, в укрытиях. Благодаря помощи наших военных, все будет нормально. Всегда соблюдайте правила безопасности, — призвал Зеленский.

Враг продолжает обстреливать города нашей страны.

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