Жовтень, 10 в 11:13

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та зазначив, що своїми ракетними ударами ворог прагне паніки та хаосу серед мирного населення.

– Чому саме такі удари? Ворог хоче, щоб ми злякалися. Але Україна була до того, як з’явився цей ворог, і буде після нього, – зазначив Зеленський.

Зеленський додав, що наразі працює ППО, вже збито 38 повітряних цілей.

– Сьогодні будьте, будь ласка, в укриттях. Завдяки допомозі наших військових, все буде нормально. Завжди дотримуйтесь правил безпеки, – закликав Зеленський.

Ворог продовжує обстрілювати міста нашої країни.

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