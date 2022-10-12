Стоит ли доверять обзорам в интернете: на что обращать внимание

Октябрь, 12 в 15:44

Каждый раз, покупая новый телевизор, велосипед, VPN-сервис, или даже просто развлекая себя мыслью о возможной покупке, вы первым делом читаете обзоры в интернете. Не так ли?

Но задумывались ли вы, кто пишет эти обзоры и действительно ли им можно доверять? Давайте разбираться.

Сайты с обзорами товаров или услуг — далеко не независимые ресурсы. Они сотрудничают с производителями и получают процент от продаж каждый раз, когда кто-то делает покупку с их сайта или использует их промокод.

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Таким образом, производитель оплачивает их работу по привлечению клиентов, а вы получаете более подробную информацию о покупке.

Разница между обзорами и отзывами

Не стоит путать обзоры с отзывами. Отзывы — это краткие комментарии людей, которые воспользовались определенным товаром или услугой и рассказывают о своем впечатлении.

Обзоры — это полномасштабный анализ товаров и услуг, часто со сравнением качества различных производителей и описанием всех функций.

Обзоры на сайте пишутся одним человеком или командой людей, цель которых — убедить вас купить что-то на сайте.

В свою очередь, отзывы хоть и считаются более честными, пишутся по большей части после негативного опыта, игнорируя любые положительные впечатления, создавая таким образом необъективное впечатление о товаре.

Насколько честны обзоры в интернете

Несмотря на то, что обзоры в интернете часто имеют целью что-то продать, создатели таких сайтов очень переживают за свою репутацию и, как правило, предоставляют честную информацию.

Они позволяют вам самим принять решение о том, подходит ли вам товар, руководствуясь вашими критериями.

Однако не все сайты с обзорами одинаково честны. Некоторые индустрии больше других привлекают мошенников.

Например, игорный бизнес в Украине долгое время был под запретом и работал исключительно в тени закона. Как результат, большинство сайтов с обзорами букмекеров до сих пор продолжают давать ложную информацию.

На сегодня в Украине есть только два букмекера, работающие по официальной лицензии, и всего лишь один сайт с обзорами, который эту информацию освещает честно и прозрачно.

Не доверяйте только одному ресурсу

Когда вы планируете крупную покупку, важно использовать все возможные ресурсы.

Не доверяйте только одному сайту с обзорами, сравнивайте конкурентов и сверяйтесь с характеристиками, указанными на сайте производителя. Ищите отзывы на товар или услугу, но относитесь к ним критически.

Отзывы дадут вам неплохое впечатление о том, что с товаром не так, но о положительных сторонах они не расскажут.

Если деятельность того или иного бизнеса или товар регулируется определенной инстанцией, вы можете сверяться с информацией на сайте этой инстанции, чтобы проверить добропорядочность бизнеса.

Не стесняйтесь быть придирчивыми.