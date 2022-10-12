Чи варто довіряти оглядам в інтернеті: на що звертати увагу

Жовтень, 12 в 15:44

Щоразу, купуючи новий телевізор, велосипед, VPN-сервіс, чи навіть просто розважаючи себе думкою про можливу покупку, ви насамперед читаєте огляди в інтернеті. Чи не так?

Та чи замислювались ви, хто пише ці огляди й чи дійсно їм можна довіряти? Давайте розбиратися.

Сайти з оглядами товарів чи послуг є далеко не незалежними ресурсами. Вони співпрацюють з виробниками та отримують відсоток від продажів кожного разу, як хтось із користувачів робить покупку з їхнього сайту або використовує їхній промокод.

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Таким чином, виробник оплачує їх роботу з привернення клієнтів, а ви отримуєте більш детальну інформацію про те, що купуєте.

Різниця між оглядами та відгуками

Не варто плутати огляди з відгуками. Відгуки – це короткі коментарі людей, котрі скористалися певним товаром чи послугою і розповідають про своє враження.

Огляди – це повномасштабний аналіз товарів та послуг, часто з порівнянням якості різних виробників та описом всіх функцій.

Огляди на сайті пишуться однією людиною або командою людей, мета яких – переконати вас придбати щось на сайті.

Своєю чергою, відгуки хоч і вважаються більш чесними, пишуться здебільшого після негативного досвіду, ігноруючи будь-які позитивні враження, створюючи таким чином необ’єктивне враження про товар.

Наскільки чесними є огляди в інтернеті

Попри те, що огляди в інтернеті часто мають на меті щось вам продати, засновники цих сайтів дуже переймаються за свою репутацію та, як правило, надають чесну інформацію про оглянуті ними товари.

Вони дозволяють вам самим прийняти рішення про те, чи підходить вам товар, керуючись вашими критеріями.

Однак не всі сайти з оглядами є однаково чесними. Деякі індустрії більше за інших приваблюють шахраїв.

Наприклад, гральний бізнес в Україні довгий час був під забороною і працював виключно у тіні закону. Як результат, більшість сайтів з оглядами букмекерів досі продовжують давати неправдиву інформацію.

На сьогодні в Україні є лише два букмекери, котрі працюють за офіційною ліцензією, і всього лише один сайт з оглядами, який цю інформацію висвітлює чесно та прозоро.

Не довіряйте лише одному ресурсу

Коли ви плануєте велику покупку, важливо використовувати всі можливі ресурси.

Не довіряйте лише одному сайту з оглядами, порівнюйте конкурентів та звіряйтеся з характеристиками, вказаними на сайті виробника. Шукайте відгуки на товар чи послугу, але ставтеся до них критично.

Відгуки дадуть вам непогане враження про те, що з товаром не так, але про позитивні сторони вони не розкажуть.

Якщо діяльність того чи іншого бізнесу або товар регулюється певною інстанцією, ви можете звірятися з інформацією на сайті цієї інстанції, щоб перевірити добропорядність бізнесу.

Не соромтеся бути прискіпливими.