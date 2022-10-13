Октябрь, 13 в 16:55

Защитник уже ставшей легендарной Азовстали, 28-летний лейтенант Илья Самойленко в своем первом большом интервью международным СМИ рассказал о том, что довелось пережить в российском плену, об условиях содержания и пытках его побратимов.

Левую руку и правый глаз Илья Самойленко потерял еще в 2018-м, в боях на Донбассе: в его руке разорвался боеприпас. Но столь тяжелые ранения не стали препятствием, чтобы снова взять в руки оружие, когда 24 февраля началась полномасштабная война России против Украины.

Илья был в числе 215 украинцев, которых обменяли на 55 россиян, которых взяли в плен украинские воины. Соглашение об обмене, механизм которого до сих пор остается загадкой, было достигнуто на фоне позорных неудач РФ на поле боя.

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По словам Ильи, его держали в одиночной камере в России 120 дней, протез руки забрали сразу после пленения. Защитник Азовстали признался, что боялся, что никогда уже не вернется в Украину.

— Первое, что сделал, когда вернулся из плена в Украину, купил пачку сигарет, чтобы чувствовать себя живым, — рассказывает Илья.

И отмечает, что был невероятно счастлив видеть людей, которые его ждали, слезы радости и улыбки на лицах родных и друзей.

Из интервью Ильи Самойленко стало известно, что некоторых из его побратимов содержали в отдельных камерах, пытали, лишали лечения и пищи. И это — на фоне того, что Россия отрицает пытки или жестокое обращение с военнопленными.

Напомним, защитники Азовстали до последнего оставились в подземных тоннелях металлургического гиганта под беспощадными вражескими бомбардировками. Бойцы отказывались сдаваться, пока не поступил приказ высшего военного руководства Украины.

Как уже известно, азовцы покинули город истощенными и с тяжелыми ранениями. Некоторые из них были на костылях. Их вывезли на автобусах на подконтрольную России территорию.

Сначала всех отправили в тюрьму в Еленовке под Донецком. Несколько дней спустя Илью Самойленко и других побратимов, в том числе и командиров Азова, перевели в неизвестное место в России.

По словам Ильи, его держали в одиночной камере, где он старался поддерживать себя в физической форме и следить за временем, мысленно считая дни.

— Меня не пытали физически. Поэтому это было далеко от того, что пришлось пережить людям в других местах, — говорит Илья.

По его словам, те, кого отправили в другие места, оказались в условиях, которые были гораздо хуже. Людям давали немного воды и отвратительную пищу.

А потом, в июле, произошел взрыв в Оленовке, который унес жизни десятков украинских пленных. РФ переложила ответственность за это военное преступление на Украину.

По словам Ильи Самойленко, Россия пренебрегла правилами ведения войны.

— Их не волновали Женевские конвенции, их не волновали жизни людей, — говорит воин.

Он также добавляет, что пока не может делиться более подробной информацией.

— Я лично не считаю себя героем. Многие мои боевые побратимы остались в плену, и россияне продолжают их пытать и держать в бесчеловечных условиях, – говорит Илья.

Сейчас он живет со своей семьей в родном Киеве, ждет нового протеза руки, получает психологическую помощь. И рассчитывает снова вернуться на поле боя.

Фото: ВВС