Жовтень, 13 в 16:55

Захисник вже легендарної Азовсталі 28-річний лейтенант Ілля Самойленко у своєму першому великому інтерв’ю міжнародним ЗМІ розповів про те, що довелося пережити в російському полоні, про умови утримання і тортури його побратимів.

Ліву руку і праве око Ілля Самойленко втратив ще в 2018-му, в боях на Донбасі: в його руці розірвався боєприпас. Але настільки важкі поранення не стали перешкодою, щоб знову взяти до рук зброю, коли 24 лютого почалася повномасштабна війна Росії проти України.

Ілля був у числі 215 українців, яких обміняли на 55 росіян, яких взяли в полон українські воїни. Угода про обмін, механізм якої досі залишається загадкою, була досягнута на тлі ганебних невдач РФ на полі бою.

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За словами Іллі, його тримали в одиночній камері в Росії 120 днів, протез руки забрали відразу після полону. Захисник Азовсталі зізнався, що боявся, що ніколи вже не повернеться в Україну.

– Перше, що зробив, коли повернувся з полону в Україну, купив пачку сигарет, щоб відчувати себе живим, – розповідає Ілля.

І зазначає, що був неймовірно щасливий бачити людей, які на його чекали, сльози радості і посмішки на обличчях рідних і друзів.

З інтерв’ю Іллі Самойленка стало відомо, що деяких з його побратимів утримували в окремих камерах, катували, позбавляли лікування і їжі. І це – на тлі того, що Росія заперечує тортури або жорстоке поводження з військовополоненими.

Нагадаємо, захисники Азовсталі до останнього залишалися в підземних тунелях металургійного гіганта під нещадними ворожими бомбардуваннями. Бійці відмовлялися здаватися, поки не надійшов наказ вищого військового керівництва України.

Як вже відомо, азовці покинули місто виснаженими і з важкими пораненнями. Деякі з них були на милицях. Їх вивезли на автобусах на підконтрольну Росії територію.

Спочатку всіх відправили до в’язниці в Оленівці під Донецьком. Кілька днів по тому Іллю Самойленка та інших побратимів, в тому числі і командирів Азова, перевели в невідоме місце в Росії.

За словами Іллі, його тримали в одиночній камері, де він намагався підтримувати себе у фізичній формі і стежити за часом, подумки рахуючи дні.

– Мене не катували фізично. Тому це було далеко від того, що довелося пережити людям в інших місцях, – каже Ілля.

За його словами, ті, кого відправили в інші місця, опинилися в умовах, які були набагато гіршими. Людям давали трохи води і огидну їжу.

А потім, в липні, стався вибух в Оленівці, який забрав життя десятків українських полонених. РФ переклала відповідальність за цей військовий злочин на Україну.

За словами Іллі Самойленка, Росія знехтувала правилами ведення війни.

– Їх не хвилювали Женевські конвенції, їх не хвилювали життя людей, – каже воїн.

Він також додає, що поки не може ділитися більш детальною інформацією.

– Я особисто не вважаю себе героєм. Багато моїх бойових побратимів залишилися в полоні, і росіяни продовжують їх катувати і тримати в нелюдських умовах, – каже Ілля.

Зараз він живе зі своєю сім’єю в рідному Києві, чекає нового протеза руки, отримує психологічну допомогу. І розраховує знову повернутися на поле бою.

Фото: ВВС