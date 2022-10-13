Состоялся очередной обмен пленными: освобождены еще 20 украинских героев

Октябрь, 13 в 16:17

Состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией в четверг, 13 октября.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что из плена удалось освободить 20 человек.

— Это 20 историй украинских героев, 14 воинов ВСУ, четырех бойцов территориальной обороны, одного нацгвардейца и военнослужащего ВМС, — написал Ермак в Telegram-канале.

Он отметил, что среди освобожденных из плена есть люди, которых россияне содержали в Оленовке, на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

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На данный момент освобожденные из плена проходят медицинское освидетельствование.

Недавно заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр сообщала, что из российского плена по состоянию на 2 октября было проведено 24 обмена пленными, во время которых домой вернули 808 человек.

22 сентября произошел большой обмен пленными, во время которого Украина смогла вернуть 215 пленных военных, среди которых 124 офицера, которые были заложниками России с конца мая.

Среди освобожденных – бойцы полка Азов, Нацгвардии, СБУ и морские пехотинцы. 200 защитников обменяли на предателя Виктора Медведчука, который уже дал все необходимые следствию показания. А за самых известных украинских героев Украина отдала 55 российских пленных.

Источник: Андрей Ермак

Фото: Андрей Ермак