Дистанційне навчання у школах Київщини продовжили ще на тиждень – ОВА

Жовтень, 14 в 13:00

Оперативний штаб Ради оборони Київської області вирішив наступного тижня – із 17 до 21 жовтня – продовжити навчання у закладах освіти у дистанційному режимі.

Таке рішення у Київській ОВА пояснюють посиленою загрозою ракетних обстрілів з боку Російської Федерації.

Там уточнили, що йдеться про всі заклади освіти будь-яких форм власності – загальної середньої, дошкільної, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.

Зараз дивляться

Обіцяють про зміни в навчальному процесі поінформувати додатково.

Після ракетних ударів РФ по Україні 10 жовтня глава МОН Сергій Шкарлет закликав голів ОВА та керівників закладів освіти перевести учнів на дистанційне навчання до кінця поточного тижня (до 14 жовтня 2022 року).

Пізніше він заявив, що продовження дистанційного навчання після 14 жовтня залежатиме від ситуації з безпекою, оскільки в регіонах вона різна.

За його словами, керівники військових адміністрацій самостійно оцінюватимуть ситуацію та визначатимуть формат освітнього процесу.