За период полномасштабной войны группа компаний VS Energy предоставила благотворительную помощь на сумму более 68 млн грн
Группа компаний VS Energy от начала полномасштабного российского вторжения оказала помощь ВСУ, территориальным общинам, военным администрациям и волонтерским организациям на сумму более 68 млн грн.
Группа компаний VS Energy владеет Херсоноблэнерго, Житомироблэнерго, Кировоградоблэнерго, Черновцыоблэнерго и Ровнооблэнерго.
Такие данные по состоянию на 1 октября обнародовала пресс-служба компании. Цифра помощи ежедневно растет.
— Только вместе, шаг за шагом мы можем победить этого злейшего врага. От первого дня войны и до полной победы над государством-террористом группа компаний VS Energy будет помогать Украине и украинцам.
Мы будем продолжать восстанавливать электроснабжение в деокупованих и разрушенных ракетами местах, помогать властям и военным на местах, и обеспечивать всем необходимым наших мобилизованных сотрудников и их семьи, – отметил один из акционеров группы компаний VS Energy Вилис Дамбинс.
С начала войны Житомироблэнерго перечислило более 23,5 млн грн для победы Украины.
Эти средства были направлены не только на поддержку ВСУ и теробороны, но и на приобретение для воинских частей ВСУ трех беспилотных авиационных комплексов Аист-100 и покупку 38 комплектов станков для вооружения.
Более 13,7 млн грн направило на нужды армии с начала полномасштабной агрессии Ровнооблэнерго.
Помимо прочего, по просьбе ГСЧС в Ровенской области для проведения спасательных операций энергетики закупили 165 м силового кабеля, а также передали Ровенской области партию бронеодежды для военных.
Черновцыоблэнерго передало более 14,55 млн грн помощи ВСУ, а Кировоградоблэнерго направили на нужды армии и территориальной общины с начала масштабной войны более 11,5 млн грн.
Значительные средства компания VS Energy направляет на работу по восстановлению инфраструктуры на деоккупированных и пострадавших в результате боевых действий территориях и подключение питания на военные объекты.
Самая тяжелая сейчас ситуация — для Херсоноблэнерго, имущество которого было частично разворовано оккупантами, а оборудование и электросети уничтожены во время обстрелов россиянами.
Также для Вооруженных сил Украины и военных администраций было предоставлено 95 единиц авто- и мототранспорта.
Лично Вилис Дамбинс передал на фронт пять внедорожников, три квадрокоптера Autel Evo 11, а также машины скорой помощи для транспортировки раненых.
В целом же личная помощь латвийского акционера компании VS Energy достигает €86 тыс.
— Я уверен в победе Украины. Поэтому каждый в нашей компании будет ускорять эту победу всеми доступными способами, – отметил Вилис Дамбинс.
ВС Энерджи Интернейшнл Украины объединяет в единой системе управления пять энергораспределительных предприятий-операторов систем распределения. На предприятиях под управлением компании работает более 11 тыс. работников.
С 2014 года акционерами ВС Энерджи Интернейшнл Украина являются граждане Евросоюза Валтс Вигантс (Латвия), Вилис Дамбинс (Латвия), Артурс Альтбергс (Латвия), Олег Сизерман (Германия), Марина Ярославская (Германия).
Акционеры и менеджеры компании выступили с заявлением, в котором осудили российскую агрессию и задекларировали намерение продолжать поддерживать государственность, суверенитет и демократическое развитие общества и экономики Украины.