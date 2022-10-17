За период полномасштабной войны группа компаний VS Energy предоставила благотворительную помощь на сумму более 68 млн грн

Октябрь, 17 в 10:52

Группа компаний VS Energy от начала полномасштабного российского вторжения оказала помощь ВСУ, территориальным общинам, военным администрациям и волонтерским организациям на сумму более 68 млн грн.

Группа компаний VS Energy владеет Херсоноблэнерго, Житомироблэнерго, Кировоградоблэнерго, Черновцыоблэнерго и Ровнооблэнерго.

Такие данные по состоянию на 1 октября обнародовала пресс-служба компании. Цифра помощи ежедневно растет.

Сейчас смотрят

— Только вместе, шаг за шагом мы можем победить этого злейшего врага. От первого дня войны и до полной победы над государством-террористом группа компаний VS Energy будет помогать Украине и украинцам. Мы будем продолжать восстанавливать электроснабжение в деокупованих и разрушенных ракетами местах, помогать властям и военным на местах, и обеспечивать всем необходимым наших мобилизованных сотрудников и их семьи, – отметил один из акционеров группы компаний VS Energy Вилис Дамбинс.

С начала войны Житомироблэнерго перечислило более 23,5 млн грн для победы Украины.

Эти средства были направлены не только на поддержку ВСУ и теробороны, но и на приобретение для воинских частей ВСУ трех беспилотных авиационных комплексов Аист-100 и покупку 38 комплектов станков для вооружения.

Более 13,7 млн грн направило на нужды армии с начала полномасштабной агрессии Ровнооблэнерго.

Помимо прочего, по просьбе ГСЧС в Ровенской области для проведения спасательных операций энергетики закупили 165 м силового кабеля, а также передали Ровенской области партию бронеодежды для военных.

Черновцыоблэнерго передало более 14,55 млн грн помощи ВСУ, а Кировоградоблэнерго направили на нужды армии и территориальной общины с начала масштабной войны более 11,5 млн грн.

Значительные средства компания VS Energy направляет на работу по восстановлению инфраструктуры на деоккупированных и пострадавших в результате боевых действий территориях и подключение питания на военные объекты.

Самая тяжелая сейчас ситуация — для Херсоноблэнерго, имущество которого было частично разворовано оккупантами, а оборудование и электросети уничтожены во время обстрелов россиянами.

Также для Вооруженных сил Украины и военных администраций было предоставлено 95 единиц авто- и мототранспорта.

Лично Вилис Дамбинс передал на фронт пять внедорожников, три квадрокоптера Autel Evo 11, а также машины скорой помощи для транспортировки раненых.

В целом же личная помощь латвийского акционера компании VS Energy достигает €86 тыс.

— Я уверен в победе Украины. Поэтому каждый в нашей компании будет ускорять эту победу всеми доступными способами, – отметил Вилис Дамбинс.

ВС Энерджи Интернейшнл Украины объединяет в единой системе управления пять энергораспределительных предприятий-операторов систем распределения. На предприятиях под управлением компании работает более 11 тыс. работников.

С 2014 года акционерами ВС Энерджи Интернейшнл Украина являются граждане Евросоюза Валтс Вигантс (Латвия), Вилис Дамбинс (Латвия), Артурс Альтбергс (Латвия), Олег Сизерман (Германия), Марина Ярославская (Германия).

Акционеры и менеджеры компании выступили с заявлением, в котором осудили российскую агрессию и задекларировали намерение продолжать поддерживать государственность, суверенитет и демократическое развитие общества и экономики Украины.