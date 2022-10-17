За період повномасштабної війни група компаній VS Energy надала благодійну допомогу на суму понад 68 млн грн

Жовтень, 17 в 10:52

Група компаній VS Energy від початку повномасштабного російського вторгнення надала допомогу ЗСУ, територіальним громадам, військовим адміністраціям та волонтерським організаціям на суму більш ніж 68 млн грн.

Група компаній VS Energy володіє Херсонобленерго, Житомиробленерго, Кіровоградобленерго, Чернівціобленерго та Рівнеобленерго.

Такі дані станом на 1 жовтня оприлюднила пресслужба компанії. Цифра допомоги щодня зростає.

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– Лише разом, крок за кроком ми можемо перемогти цього лютого ворога. Від першого дня війни і до повної перемоги над державою-терористом група компаній VS Energy допомагатиме Україні та українцям. Ми будемо продовжувати відновлювати електропостачання в деокупованих та зруйнованих ракетами місцях, допомагати владі та військовим на місцях, і забезпечувати всім необхідним наших мобілізованих співробітників та їхні родини, – наголосив один з акціонерів групи компаній VS Energy Віліс Дамбінс.

З початку війни Житомиробленерго перерахувало понад 23,5 млн грн для перемоги України.

Ці кошти були направлені не лише на підтримку ЗСУ й тероборони, а й на придбання для військових частин ЗСУ трьох безпілотних авіаційних комплексів Лелека-100 і купівлю 38 комплектів станків для озброєння.

Понад 13,7 млн грн спрямувало на потреби армії з початку повномасштабної агресії Рівнеобленерго.

Окрім іншого, на прохання ДСНС в Рівненській області для проведення рятувальних операцій енергетики закупили 165 м силового кабелю, а також передали Рівненській ОВА партію бронеодягу для військових.

Чернівціобленерго передало понад 14,55 млн грн допомоги ЗСУ, а Кіровоградобленерго спрямували на потреби армії і територіальної громади з початку масштабної війни понад 11,5 млн грн.

Значні кошти компанія VS Energy спрямовує на роботу з відновлення інфраструктури на деокупованих та постраждалих внаслідок бойових дій територіях та підключення живлення на військові об’єкти.

Найважча наразі ситуація – для Херсонобленерго, майно якого було частково розкрадене окупантами, а обладнання та електромережі знищено під час обстрілів росіянами.

Також для Збройних сил України та військових адміністрацій було надано 95 одиниць авто- і мототранспорту.

Особисто Віліс Дамбінс передав на фронт п’ять позашляховиків, три квадрокоптери Autel Evo 11, а також машини швидкої допомоги для транспортування поранених.

Загалом же особиста допомога латвійського акціонера компанії VS Energy сягає €86 тис.

– Я впевнений у перемозі України. Тому кожен у нашій компанії буде пришвидшувати цю перемогу всіма доступними способами, – зазначив Віліс Дамбінс.

ВС Енерджі Інтернейшнл України об’єднує в єдиній системі управління п’ять енергорозподільчих підприємств-операторів систем розподілу. На підприємствах під управлінням компанії працює понад 11 тис. працівників.

З 2014 року акціонерами ВС Енерджі Інтернейшнл Україна є громадяни Євросоюзу Валтс Вігантс (Латвія), Віліс Дамбінс (Латвія), Артурс Альтбергс (Латвія), Олег Сізерман (Німеччина), Марина Ярославська (Німеччина).

Акціонери і менеджери компанії виступили з заявою, в якій засудили російську агресію та задекларували намір продовжувати підтримувати державність, суверенітет та демократичний розвиток суспільства й економіки України.