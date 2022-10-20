Октябрь, 19 в 22:16

Едва ли не каждую неделю во время похода в магазин кошельки украинцев сильно опустошаются, а суммы в чеках каждый раз растут. За последний год цены на продукты питания менялись несколько раз.

По мнению экспертов, резкий скачок на продукты спровоцировало прежде всего полномасштабное российское вторжение в Украину.

Как отмечает Павел Мартышев, аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики, есть определенная группа продуктов, цены на которые зависят не только от российско-украинской войны, но и от курса доллара.

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Эксперт выделяет три группы сверхчувствительных к валютным колебаниям товаров.

— Прежде всего, импортные товары, премиум-сегмента, которые импортируются. Соответственно, их стоимость будет расти в гривне. Причина — девальвация нашей валюты. Речь идет об элитной мясной продукции, молочной продукции, элитных алкогольных напитках. И здесь рост идет из-за двух факторов — из-за валютного фактора, и также стоит учитывать, что эти товары нацелены на премиум-сегмент, который очень часто получает зарплату в долларах, — объясняет он.

По его словам, цены будут стремительно расти прежде всего на импортные категории.

Вторая категория — продукция, которая напрямую не зависит от курса доллара, но зависит от инфляционных ожиданий населения. В частности, по мнению Павла Мартышева, стоимость круп увеличивалась из-за стихийного спроса со стороны населения, которое накапливало запасы на длительный период.

— Как это работает? Доллар растет, соответственно, люди думают, что цены будут расти в будущем, и они бегут в супермаркет, скупать товары длительного использования. Прежде всего гречку, овсяную крупу, соль и сахар. То есть, напрямую цены на эти товары не зависят от курса доллара, но они зависят от инфляционных ожиданий, — поясняет Павел Мартышев.

Третья категория товаров — пищевые продукты, себестоимость которых очень зависит от доллара.

— Это любая готовая продукция. Например, хлебопекарная отрасль и молочная — они очень зависят от цен на газ. А газ мы покупаем в валюте. Поэтому, в принципе, здесь также будет рост себестоимости, и соответственно, рост цены, — предупреждает эксперт.

В частности, аналитик прогнозирует сезонное подорожание овощей. По его словам, уже в конце октября следует ожидать повышения цены на овощи, по меньшей мере, на 15%.

— Мы ожидаем еще несильный рост на куриные яйца. Мало кто говорит о продукции животноводства. То есть, сейчас идет девальвация и растут соответственно цены на корма внутри страны. И у нас идет запуск зернового коридора, через который вывозится зерно. То есть, запуск зернового коридора — это очень хорошо для экономики в целом, но для животноводческого сектора это означает, что наша цена в гривне будет очень сильно расти. И соответственно, наши животноводы будут вынуждены сокращать производство и повышать свои цены на продукцию, — объясняет Мартышев.

Эксперт считает, что сегодня можно ожидать, что мясо и молочные продукты тоже подорожают.

А вот что будет с самим долларом, сколько он будет стоить, эксперт не берется прогнозировать. Говорит — дело неблагодарное. Единственное, отмечает, что цены на продовольственные товары будут расти и в дальнейшем. Это лишь вопрос времени.