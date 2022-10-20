Жовтень, 19 в 22:16

Ледь не щотижня під час походу до магазину гаманці українців добряче спустошуються, а суми у чеках щоразу зростають. За останній рік ціни на харчові продукти змінювалися декілька разів.

На думку експертів, різкий стрибок на харчі спровокувало насамперед повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Як зазначає Павло Мартишев, аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки, є певна група продуктів, ціни на які залежать не лише від російсько-української війни, а й від курсу долара.

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Експерт виділяє три групи надчутливих до валютних коливань товарів.

– Перш за все, імпортні товари, преміум-сегменту, які імпортуються. Відповідно, їхня вартість зростатиме у гривні. Причина – девальвація нашої валюти. Йдеться про елітну м’ясну продукцію, молочну продукцію, елітні алкогольні напої. І тут зростання йде через два фактори – через валютний фактор, і також варто враховувати, що ці товари націлені на преміум-сегмент, який дуже часто отримує зарплату в доларах, – пояснює він.

За його словами, ціни стрімко зростатимуть насамперед на імпортні категорії.

Друга категорія – продукція, яка напряму не залежить від курсу долара, але залежить від інфляційних очікувань населення. Зокрема, на думку Павла Мартишева, вартість круп збільшувалася через стихійний попит із боку населення, яке накопичувало запаси на тривалий період.

– Як це працює? Долар зростає, відповідно, люди думають, що ціни будуть зростати в майбутньому, і вони біжать в супермаркет, скуповувати товари тривалого використання. Насамперед гречку, вівсяну крупу, сіль та цукор. Тобто, напряму ціни на ці товари не залежать від курсу долара, але вони залежать від інфляційних очікувань, – зауважує Павло Мартишев.

Третя категорія товарів – харчові продукти, собівартість яких дуже залежить від долара.

– Це будь-яка готова продукція. Наприклад, хлібопекарська галузь та молочна – вони дуже залежать від цін на газ. А газ ми купуємо у валюті. Тому, в принципі, тут також буде зростання собівартості, та відповідно, зростання ціни, – вважає експерт.

Зокрема, аналітик прогнозує сезонне здорожчання овочів. За його словами, вже наприкінці жовтня слід очікувати підвищення ціни на овочі, щонайменше на 15%.

– Ми очікуємо ще на незначне зростання на курячі яйця. Мало хто говорить про продукцію тваринництва. Тобто, зараз іде девальвація і зростають відповідно ціни на корми всередині країни. І у нас іде запуск зернового коридору, через який вивозиться зерно. Тобто, запуск зернового коридору – це дуже добре для економіки в цілому, але для тваринницького сектора це означає те, що наша ціна в гривні дуже сильно зростатиме. І відповідно, наші тваринники будуть змушені скорочувати виробництво і підвищувати свої ціни на продукцію, – пояснює Мартишев.

Експерт вважає, що сьогодні можна очікувати, що м’ясо та молочні продукти також здорожчають.

А ось що буде з самим доларом, скільки він коштуватиме, експерт не береться прогнозувати. Каже – справа невдячна. Єдине, відзначає, що ціни на продовольчі товари зростатимуть і надалі. Це лише питання часу.