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Факты / Україна / Общество

Графики отключения электричества изменят — Укрэнерго

Юля Захарченко, редактор ленты
Графики отключения электричества изменят — Укрэнерго
Фото: Pexels

В Украине планируют изменить графики отключения потребителей от электроэнергии. Компания Укрэнерго на следующей неделе изучит статистику ограничений в разных областях и проведет анализ, насколько они были эффективными.

Об этом заявил глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире информационного телемарафона Единые новости.

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— Мы вместе с командами облэнерго попытаемся сделать графики отключений более равномерными и справедливыми. Мы будем пытаться в течение следующих дней сделать эти графики более сбалансированными, чтобы они были комфортными для граждан, — уверяет Кудрицкий.

Он отметил, что на выходных планируют намного меньший объем отключения света. Режим экономии электричества может занять несколько недель. Однако это зависит от того, когда удастся полностью восстановить оборудование электростанций, поврежденных в результате ракетных ударов российской армии.

Кудрицкий призвал украинцев продолжать экономить электроэнергию, ограничивая потребление приборов, для которых она больше всего нужна.

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