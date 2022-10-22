Жовтень, 21 в 23:28

В Україні планують змінити графіки відключення споживачів від електроенергії. Компанія Укренерго наступного тижня вивчить статистику обмежень у різних областях та проаналізує, наскільки вони були ефективними.

Про це заявив очільник правління Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

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– Ми разом із командами обленерго спробуємо зробити графіки відключень більш рівномірними та справедливими. Ми намагатимемося протягом наступних днів зробити ці графіки збалансованішими, щоб вони були комфортнішими для громадян, – запевняє Кудрицький.

Він зазначив, що на вихідних планують набагато менший обсяг відключення світла. Режим економії електрики може тривати декілька тижнів. Однак це залежить від того, коли вдасться повністю відновити обладнання електростанцій, пошкоджених внаслідок ракетних ударів російської армії.

Кудрицький закликав українців продовжувати економити електроенергію, обмежуючи споживання приладів, для яких вона найбільше потрібна.