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Факты / Україна / Общество

Осенние каникулы в Киеве: когда будут отдыхать школьники

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
школяр канікули
Фото: Unsplash

Осенние каникулы в школах Киева в 2022 году начнутся 31 октября и продлятся до 6 ноября. Об этом сообщили в КГГА.

Отмечается, что до начала каникул столичные учебные заведения продолжат работу в очном, смешанном и дистанционном форматах.

Заведения дошкольного образования и внешколы во время каникул продолжат работу в формате, в котором сейчас работают.

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В то же время, как сообщили КОВА, в самой области решили отказаться от осенних каникул в школах. Их перенесут на зимний период.

— По решению педагогических советов 99% заведений общего среднего образования Киевской области осенние каникулы перенесли на зимний период, — говорится в сообщении.

Когда осенние каникулы начнутся в других городах?

В Тернополе каникулы перенесли на неделю – они начнутся 31 октября. Также в Департаменте управления образования и науки города допускается, что зимой дети будут учиться дистанционно.

Осенние каникулы в школах Львова решили перенести на зиму.

В Ровно осенние каникулы решили объединить с зимними. Так же решили и в Ивано-Франковске, где они начнутся 24-25 декабря и продлятся до февраля.

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В Черкассах каникулы начнутся 31 октября и продлятся до 6 ноября. Осенние каникулы в Житомире стартуют 22 октября.

Осенние каникулы в Виннице, Черновцах и Днепре начнутся 24 октября и продлятся до 30 октября.

Источник: КГГА
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