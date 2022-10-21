Осінні канікули у Києві: коли відпочиватимуть школярі
Осінні канікули у школах Києва у 2022 році розпочнуться 31 жовтня та триватимуть до 6 листопада. Про це повідомили у КМДА.
Зазначається, що до початку канікул столичні заклади освіти продовжать роботу в очному, змішаному та дистанційному форматах.
Заклади дошкільної освіти та позашкілля під час канікул продовжать роботу в форматі, в якому працюють наразі.
Водночас, як повідомили КОВА, у самій області вирішили відмовитися від осінніх канікул у школах. Їх перенесуть на зимовий період.
— За рішенням педагогічних рад 99% закладів загальної середньої освіти Київщини осінні канікули перенесли на зимовий період, — йдеться у повідомленні.
Коли осінні канікули розпочнуться в інших містах?
У Тернополі канікули перенесли на тиждень – вони розпочнуться 31 жовтня. Також у Департаменті управління освіти і науки міста допускають, що взимку діти навчатимуться дистанційно.
Осінні канікули у школах Львова вирішили перенести на зиму.
У Рівному осінні канікули вирішили об’єднати із зимовими. Так само вирішили й в Івано-Франкківську, де вони розпочнуться 24-25 грудня і триватимуть до лютого.
У Черкасах канікули розпочнуться 31 жовтня та триватимуть до 6 листопада. Осінні канікули у Житомирі стартують 22 жовтня.
Осінні канікули у Вінниці, Чернівцях та Дніпрі розпочнуться 24 жовтня та триватимуть по 30 жовтня.