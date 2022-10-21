Жовтень, 21 в 18:09

Осінні канікули у школах Києва у 2022 році розпочнуться 31 жовтня та триватимуть до 6 листопада. Про це повідомили у КМДА.

Зазначається, що до початку канікул столичні заклади освіти продовжать роботу в очному, змішаному та дистанційному форматах.

Заклади дошкільної освіти та позашкілля під час канікул продовжать роботу в форматі, в якому працюють наразі.

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Водночас, як повідомили КОВА, у самій області вирішили відмовитися від осінніх канікул у школах. Їх перенесуть на зимовий період.

— За рішенням педагогічних рад 99% закладів загальної середньої освіти Київщини осінні канікули перенесли на зимовий період, — йдеться у повідомленні.

Коли осінні канікули розпочнуться в інших містах?

У Тернополі канікули перенесли на тиждень – вони розпочнуться 31 жовтня. Також у Департаменті управління освіти і науки міста допускають, що взимку діти навчатимуться дистанційно.

Осінні канікули у школах Львова вирішили перенести на зиму.

У Рівному осінні канікули вирішили об’єднати із зимовими. Так само вирішили й в Івано-Франкківську, де вони розпочнуться 24-25 грудня і триватимуть до лютого.

У Черкасах канікули розпочнуться 31 жовтня та триватимуть до 6 листопада. Осінні канікули у Житомирі стартують 22 жовтня.

Осінні канікули у Вінниці, Чернівцях та Дніпрі розпочнуться 24 жовтня та триватимуть по 30 жовтня.