Умер ректор университета им. Гринченко Виктор Огневьюк
Требует проверки
Умер ректор Киевского университета имени Бориса Гринченко Виктор Огневьюк. Ему было 63 года.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат и выпускник университета Леонид Емец.
Официальные причины смерти пока не были названы, но по данным СМИ, у ректора столичного вуза не выдержало сердце.
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Леонид Емец написал, что Виктор Огневьюк был выдающимся ученым, профессором, академиком и просто прекрасным человеком.
Источник: Леонід Ємець
Фото: Леонід Ємець