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Умер ректор университета им. Гринченко Виктор Огневьюк

Илья Нежигай, редактор ленты
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Умер ректор университета им. Гринченко Виктор Огневьюк

Умер ректор Киевского университета имени Бориса Гринченко Виктор Огневьюк. Ему было 63 года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат и выпускник университета Леонид Емец.

Официальные причины смерти пока не были названы, но по данным СМИ, у ректора столичного вуза не выдержало сердце.

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Леонид Емец написал, что Виктор Огневьюк был выдающимся ученым, профессором, академиком и просто прекрасным человеком.

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Источник: Леонід Ємець

Фото: Леонід Ємець

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