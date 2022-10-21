Октябрь, 21 в 17:11

Умер ректор Киевского университета имени Бориса Гринченко Виктор Огневьюк. Ему было 63 года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат и выпускник университета Леонид Емец.

Официальные причины смерти пока не были названы, но по данным СМИ, у ректора столичного вуза не выдержало сердце.

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Леонид Емец написал, что Виктор Огневьюк был выдающимся ученым, профессором, академиком и просто прекрасным человеком.

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Источник: Леонід Ємець

Фото: Леонід Ємець