Жовтень, 21 в 17:11

Помер ректор Київського університету імені Бориса Грінченка Віктор Огнев’юк. Йому було 63 роки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Київради і проректор університету Леонід Ємець, а згодом смерть ректора підтвердили на сайті вишу.

Офіційні причини смерті наразі не були названі, але за даними ЗМІ, у ректора столичного вишу не втримало серце.

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Леонід Ємець написав, що Віктор Огнев’юк був видатним науковцем, професором, академіком та просто прекрасною людиною.

Життєвий шлях Віктора Огнев’юка

Огнев’юк Віктор Олександрович розпочав трудову діяльність з 1980 року, пройшов шлях від учителя історії, директора школи, завідувача районного відділу освіти, начальника Київського обласного управління освіти до заступника Міністра освіти і науки України.

Ректором університету ім. Грінченка Віктор Огнев’юк став у 2007 році. Протягом останніх 15 років Київський виш помітно виріс у рейтингах за багатьма критеріями: як за кількістю абітурієнтів і студентів, так і за кількістю спеціальностей.

За час головування в університеті Віктор Огнев’юк зміг досягти співпраці з іншими вишами, зокрема й іноземними. Таким чином студенти отримали можливість навчатися за кордоном.

Але найголовнішим здобутком Віктора Огнев’юка називають боротьбу з корупцією в освітній сфері.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну, вже 24 лютого, Віктор Огнев’юк записався до територіальної оборони.

– Окрім боротьби за Україну – визначаю своїм пріоритетом благодійну діяльність. Серед завдань – відбудова України, відновлення її історичних пам’яток зруйнованих університетів, шкіл, дитячих садків, музеїв та допомога тим, хто втратив свої оселі. А ще реформа вищої освіти…. Служити людині, громаді і суспільству – це гасло мого університету, а значить моє. З Києвом і для Києва, як завжди…, – написав він у Facebook.

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Джерела: Леонід Ємець, Київський університет імені Борис Грінченка

Фото: Леонід Ємець