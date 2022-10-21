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Факты / Україна / Общество

Ситуация контролируемая: 20 октября украинцы снизили потребление электричества на 5,4%

Юля Захарченко, редактор ленты
Ситуация контролируемая: 20 октября украинцы снизили потребление электричества на 5,4%
Фото: Pexels

Украинцы снизили потребление электроэнергии на 5,4% вчера, по сравнению с предыдущим днем. Меньше всего света использовали жители Черновицкой, Хмельницкой, Полтавской и Сумской областей.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его мнению, это ответ украинцев врагу, пытающемуся атаковать энергетическую инфраструктуру.

Шмыгаль призвал граждан в дальнейшем экономно использовать электроэнергию, чтобы помочь украинской энергосистеме. Премьер-министр заверил, что, несмотря на удары российской армии по энергетической инфраструктуре более недели, ситуация все же остается контролируемой.

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В частности, в Украине существенно увеличили количество ремонтных бригад, закупили дополнительное оборудование для ремонтов, а страны-партнеры и союзники постоянно оказывают необходимую помощь.

По его словам, операторы системы распределения из Бельгии, Польши, Германии, Италии и других стран передают Укрэнерго генераторы, трансформаторное оборудование, провода, изоляторы для линий электропередач и другое оборудование, что позволяет Украине быстрее возобновлять поставки электроэнергии.

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