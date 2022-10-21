Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Ситуація контрольована: 20 жовтня українці зменшили споживання електрики на 5,4%

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Ситуація контрольована: 20 жовтня українці зменшили споживання електрики на 5,4%
Фото: Pexels

Українці зменшили споживання електроенергії на 5,4% вчора, порівняно з попереднім днем. Найменше світла використовували жителі Чернівецької, Хмельницької, Полтавської та Сумської областей.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. На його думку, це відповідь українців ворогу, який намагається атакувати енергетичну інфраструктуру.

Шмигаль закликав громадян надалі економно використовувати електроенергію, щоб допомогти українській енергосистемі. Прем’єр-міністр запевнив, що попри удари російської армії по енергетичній інфраструктурі понад тиждень, ситуація все ж залишається контрольованою.

Зараз дивляться

Зокрема, в Україні суттєво збільшили кількість ремонтних бригад, закупили додаткове обладнання для ремонтів, а країни-партнери та союзники постійно надають потрібну допомогу.

За його словами, оператори системи розподілу з Бельгії, Польщі, Німеччини, Італії та інших країн передають Укренерго генератори, трансформаторне обладнання, проводи, ізолятори для ліній електропередач та інше обладнання, що дає можливість Україні швидше відновлювати постачання електроенергії.

Читайте
Україні поки не потрібен імпорт електрики з Європи, але варто економити світло - Харченко

Теги: , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка