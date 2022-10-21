Ситуація контрольована: 20 жовтня українці зменшили споживання електрики на 5,4%

Жовтень, 21 в 17:38

Українці зменшили споживання електроенергії на 5,4% вчора, порівняно з попереднім днем. Найменше світла використовували жителі Чернівецької, Хмельницької, Полтавської та Сумської областей.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. На його думку, це відповідь українців ворогу, який намагається атакувати енергетичну інфраструктуру.

Шмигаль закликав громадян надалі економно використовувати електроенергію, щоб допомогти українській енергосистемі. Прем’єр-міністр запевнив, що попри удари російської армії по енергетичній інфраструктурі понад тиждень, ситуація все ж залишається контрольованою.

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Зокрема, в Україні суттєво збільшили кількість ремонтних бригад, закупили додаткове обладнання для ремонтів, а країни-партнери та союзники постійно надають потрібну допомогу.

За його словами, оператори системи розподілу з Бельгії, Польщі, Німеччини, Італії та інших країн передають Укренерго генератори, трансформаторне обладнання, проводи, ізолятори для ліній електропередач та інше обладнання, що дає можливість Україні швидше відновлювати постачання електроенергії.