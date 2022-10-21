Октябрь, 21 в 15:30

С начала мая 2022 года украинцы начали получать газ от Нафтогаза. Однако этот переход произошел очень незаметно, поэтому некоторые украинцы продолжили платить за газ старому поставщику.

Мало кто знает, но эти деньги можно вернуть. Как вернуть средства за переплату газа предыдущему поставщику — далее в материале Фактов ICTV.

Возвращаем переплату за газ

При смене поставщика газа переплата за потребленный газ на счет нового поставщика не переходит. Поэтому свою переплату нужно возвращать самостоятельно.

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Кроме того, переплату за поставки газа нельзя переадресовать на оплату за распределение (доставку) газа. То есть деньги нужно только возвращать.

Если вы до сих пор этого не сделали вам необходимо написать заявление и лично обратиться к предыдущему поставщику, или отправить по адресу для переписки.

Заявление обязательно должно содержать ваши персональные данные — ФИО, место жительства, просьбу вернуть средства, дату и подпись.

В общем, заявление имеет произвольную форму, но вы можете обратиться за образцом к поставщику.

К заявлению обязательно нужно добавить:

копию паспорта владельца лицевого счета (первые две страницы и регистрация);

копию идентификационного кода владельца лицевого счета;

справку с реквизитами карточного счета из банка (или выписка из Приват24);

копию квитанции об оплате за природный газ за период, когда возникла переплата.

Все копии документов должны быть заверены потребителем, а именно содержать надпись Согласно оригиналу, дату и подпись.

Когда вернут деньги

Предыдущая газоснабжающая компания в течение 14 (максимально 30) календарных дней, должна предоставить вам ответ и вернуть переплату.

Кроме того, клиент имеет право забрать свою переплату у предыдущего поставщика газа. Действенного механизма по переводу средств или взаиморасчетов между компаниями нет.