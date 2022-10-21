Жовтень, 21 в 15:30

З початку травня 2022 року українці почали отримувати газ від Нафтогазу. Проте цей перехід відбувся дуже непомітно, тому деякі українці продовжили сплачувати за газ старому постачальнику.

Мало хто знає, але ці гроші можна повернути. Як повернути кошти за переплату газу попередньому постачальнику – далі в матеріалі Фактів ICTV.

Повертаємо переплату за газ

При зміні постачальника газу переплата за спожитий газ на рахунок нового постачальника не переходить. Тому свою переплату потрібно повертати самостійно.

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Крім того, переплату за постачання газу не можна переадресувати на оплату за розподіл (доставку) газу. Тобто гроші потрібно лише повертати.

Якщо ви ще досі цього не зробили, вам необхідно написати заяву та особисто звернутися до попереднього постачальника, або надіслати за адресою для листування.

Заява обов’язково повинна містити ваші персональні дані – ПІБ, місце проживання, прохання повернути кошти, дату та підпис.

Загалом, заява має довільну форму, але ви можете звернутися за зразком до постачальника.

До заяви обов’язково потрібно додати:

копію паспорта власника особового рахунку (перші дві сторінки та реєстрація);

копію ідентифікаційного коду власника особового рахунку;

довідку з реквізитами карткового рахунку з банку (або виписка з Приват24);

копію квитанції про оплату за природний газ за період, коли виникла переплата.

Усі копії документів мають бути завірені споживачем, а саме містити напис Згідно з оригіналом, дату та підпис.

Коли повернуть гроші

Попередня газопостачальна компанія протягом 14 (максимально 30) календарних днів, має надати вам відповідь та повернути переплату.

Крім того, лише клієнт має право забрати свою переплату у попереднього постачальника газу. Дієвого механізму щодо переводу коштів або взаєморозрахунків між компаніями немає.