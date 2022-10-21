Полностью готовы 18 областей: в Минрегионе рассказали о старте отопительного сезона
По состоянию на пятницу, 21 октября, 18 областей Украины полностью готовы к старту отопительного сезона. В то же время в большинстве населенных пунктов он может начаться в начале ноября.
Об этом проинформировал сегодня на брифинге министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.
По его словам, жилищный фонд готов к включению отопления на 98%.
– 98% состояние готовности домов к отопительному сезону, 99% – состояние готовности котельных. 18 областей полностью готовы к началу отопительного сезона, — подчеркнул Чернышев.
Министр добавил, что в большинстве регионов готовность жилищного фонда уже составляет 100%, кроме Донецкой области. Там этот показатель – 51,5% из-за активных боевых действий.
Решение о включении отопления должны принимать местные власти. По прогнозам Чернышева, большинство городов в Украине начнут отопительный сезон в начале ноября, поскольку на следующей неделе ожидается потепление.
Однако в заведениях социальной сферы отопление включается раньше. В настоящее время уже отапливаются более 4 тыс. таких заведений.
Министр также рассказал, что после атак войск РФ удалось восстановить более 250 объектов теплоснабжения.
– 580 котельных и тепловых пунктов повреждены с 24 февраля, 253 из них уже восстановлены, — заявил Чернышев.
Также удалось реконструировать три теплоэлектроцентрали, а 12 ТЭС и ТЭЦ нуждаются в экстренном восстановлении.
В регионах формируются аварийные запасы оборудования, которое будет применяться при длительном отключении электроэнергии.
Чернышев отметил, что к середине ноября Украина должна накопить 15 млрд кубометров газа. И этого должно хватить на осенне-зимний период.
Что касается угля, то на складах накоплено примерно 1,8 млн тонн, хотя по плану должно быть 2,5 млн тонн. Чернышев объяснил, что, учитывая ситуацию в энергетике, Украина вынуждена потреблять больше угля для производства электроэнергии тепловой генерацией.
В то же время, министр заверил, что накопленных запасов энергоресурсов должно хватить для прохождения отопительного сезона.
Ранее в Кабмине обещали, что отопительный сезон в Украине начнется вовремя: как только среднесуточная температура будет опускаться ниже +8 градусов в течение трех дней.
По состоянию на 5 октября в правительстве заявляли о 90% готовности к отопительному сезону.