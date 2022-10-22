Жовтень, 22 в 15:02

Відомий журналіст Леонід Канфер помер у віці 49 років.

Трагічну звістку у суботу, 22 жовтня, повідомила його дружина Світлана у Facebook.

– Він боровся до кінця, тому що обіцяв мені дожити до мого ДН (дня народження – Ред.), три дні не вистачило. Я тримала його за руку до останнього, вдома, як він хотів. Він так тримався за мене, що полетів на небо лише, коли я його відпустила, бо бачила, як йому важко, – написала вона.

Леонід Канфер народився в Мінську, працював журналістом у кількох країнах. У 2018 році у нього діагностували пухлину головного мозку.

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Канфер є режисером фільму про українського оперного співака, який жив у Парижі, але загинув на Донбасі – Моя війна: два життя Василя Сліпака.

Серед інших його робіт – фільм А що таке любов? про дитячі будинки в Україні.