В Хмельницкой области возобновили электроснабжение после ракетного удара РФ

Октябрь, 23 в 15:49

Ремонтные бригады Укрнэнерго 23 октября возобновили электроснабжение потребителей в Хмельницкой области после ракетных ударов, нанесенных РФ накануне.

В то же время в Ровенской, Волынской и Черкасской областях, где энергетическая инфраструктура также пострадала от российского ракетного террора, ремонтные работы продолжаются.

– По всей стране 70 наших ремонтных бригад ремонтируют инфраструктуру после ракетных обстрелов. Сотни наших сотрудников работают 24/7 для скорейшего возобновления энергоснабжения во всех пострадавших регионах, – говорят в компании.

В Укрэнерго еще раз напомнили о необходимости уменьшить потребление электроэнергии, особенно в пиковые часы – с 6:00 в 11:00 и с 17:00 до 23:00.

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Сегодня с 12:00 стабилизационные отключения света применялись в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях во избежание перегрузки сетей в этих регионах.

В субботу, 22 октября, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Украине, в результате чего в Хмельницкой области от электроснабжения были отключены 672 тыс. абонентов, в Николаевской – 188 тыс., в Волынской – 102 тыс., в Черкасской – 242 тыс., в Ровенской – 174 тыс., в Кировоградской – 61 913 семей и в Одесской – 10,5 тысяч.