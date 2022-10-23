У Хмельницькій області відновили електропостачання після ракетного удару РФ

Жовтень, 23 в 15:49

Ремонтні бригади Укрненерго 23 жовтня відновили електропостачання споживачів у Хмельницькій області після ракетних ударів, завданих РФ напередодні.

Водночас у Рівненській, Волинській та Черкаській областях, де енергетична інфраструктура також постраждала від російського ракетного терору, ремонтні роботи ще тривають.

– Наразі по всій країні 70 наших ремонтних бригад ремонтують інфраструктуру після ракетних обстрілів. Сотні наших співробітників працюють 24/7 для якнайшвидшого відновлення енергопостачання в усіх постраждалих регіонах, – кажуть в компанії.

В Укренерго вкотре нагадали про необхідність зменшити споживання електроенергії, особливо у пікові години – з 6:00 о 11:00 і з 17:00 до 23:00.

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Сьогодні з 12:00 стабілізаційні відключення світла застосовувалися у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях з метою уникнення перевантаження мереж в цих регіонах.

В суботу, 22 жовтня, російські окупанти завдали ракетних ударів по Україні, внаслідок чого у Хмельницькій області від електропостачання були відключені 672 тис. абонентів, у Миколаївській – 188 тис., у Волинській – 102 тис., в Черкаській – 242 тис., в Рівненській – 174 тис., в Кіровоградській – 61 913 родин та в Одеській – 10,5 тисяч.