Люди из стали: они волей выключили страх, прошли плен и готовы бороться дальше
Почему россияне так ненавидят и боятся азовцев? Может, за то, что они бесстрашные, бескомпромиссные и невероятно смелые?
А возможно, на самом деле, они обладают какими-то чарами. Есть же среди них боец с позывным Гендальф (чародей из Властелина Колец).
Придет время и будет написана история полка Азов. И мы узнаем, кто они – азовцы. Возможно, эта история будет без прикрас, объективная. Но сейчас над головами защитников Азовстали народ нарисовал нимбы.
И действительно, простые смертные люди не смогли бы держаться на разрушенном заводе столько времени, не просто отвлекая огромные силы врага от других направлений, но и уничтожая его.
Но они почему-то не чувствуют себя героями, им неуютно жить с этим. Почему?
— Потому что я, офицер штаба, знаю сотни людей, которые в миллион раз героичнее меня, но их не покажут по телевидению, — сказал Илья Самойленко (Гендальф). – Считаю, что все герои.
По словам Ильи, Азов – это не просто армия. Это больше, чем братство, это большая семья. Он почувствовал это, когда попал в Азов, а потом убедился, что не ошибся, когда его ранили.
— Только в Азове я понял вещи, которыми не овладел бы в гражданской жизни, — сказал Гендальф. – Армия трансформирует мышление человека.
Прошедшие войну будут понимать тот ценностный код, который закладывается через борьбу за независимость нашей страны.
— Война – негативное явление, но для украинцев – это горнило, в котором мы закаляем сталь, – сказал азовец. – Страх мы отключили с самого начала полномасштабного вторжения. И сейчас девиз Украины – смелость.
Да, было у бойцов понимание, что каждый день может быть последним, но, по словам Самойленко, это, собственно, и притупляло страх.
Отсутствие страха и воля. Вот что помогло азовцам выстоять.
А почему тогда плен?
– Мы выполнили свою задачу и приказ сдаться восприняли как новую: спасти жизнь тех, кто не может себя защитить, – признался Илья. – Было много раненых, которых мы бы не спасли, если бы остались дальше. Люди были истощены.
Поэтому в плен бойцы шли непобежденными. Это была следующая цель – сохранить жизнь побратимов, нуждавшихся в медицинской помощи.
– Мы понимали, что россияне могут просто обмануть, они только это и умеют – запугивать и обманывать, – сказал Самойленко. – Но другого выхода не было.
Теперь, вернувшись домой из плена, Илья Самойленко видит перед собой новую цель – вызволить из плена тех, кто там еще остался.
Так как без этого его возвращение, по его же словам, имеет горький привкус.