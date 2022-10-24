Октябрь, 24 в 10:52

Почему россияне так ненавидят и боятся азовцев? Может, за то, что они бесстрашные, бескомпромиссные и невероятно смелые?

А возможно, на самом деле, они обладают какими-то чарами. Есть же среди них боец ​​с позывным Гендальф (чародей из Властелина Колец).

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Придет время и будет написана история полка Азов. И мы узнаем, кто они – азовцы. Возможно, эта история будет без прикрас, объективная. Но сейчас над головами защитников Азовстали народ нарисовал нимбы.

И действительно, простые смертные люди не смогли бы держаться на разрушенном заводе столько времени, не просто отвлекая огромные силы врага от других направлений, но и уничтожая его.

Но они почему-то не чувствуют себя героями, им неуютно жить с этим. Почему?

— Потому что я, офицер штаба, знаю сотни людей, которые в миллион раз героичнее меня, но их не покажут по телевидению, — сказал Илья Самойленко (Гендальф). – Считаю, что все герои.

По словам Ильи, Азов – это не просто армия. Это больше, чем братство, это большая семья. Он почувствовал это, когда попал в Азов, а потом убедился, что не ошибся, когда его ранили.

— Только в Азове я понял вещи, которыми не овладел бы в гражданской жизни, — сказал Гендальф. – Армия трансформирует мышление человека.

Прошедшие войну будут понимать тот ценностный код, который закладывается через борьбу за независимость нашей страны.

— Война – негативное явление, но для украинцев – это горнило, в котором мы закаляем сталь, – сказал азовец. – Страх мы отключили с самого начала полномасштабного вторжения. И сейчас девиз Украины – смелость.

Да, было у бойцов понимание, что каждый день может быть последним, но, по словам Самойленко, это, собственно, и притупляло страх.

Отсутствие страха и воля. Вот что помогло азовцам выстоять.

А почему тогда плен?

– Мы выполнили свою задачу и приказ сдаться восприняли как новую: спасти жизнь тех, кто не может себя защитить, – признался Илья. – Было много раненых, которых мы бы не спасли, если бы остались дальше. Люди были истощены.

Поэтому в плен бойцы шли непобежденными. Это была следующая цель – сохранить жизнь побратимов, нуждавшихся в медицинской помощи.

– Мы понимали, что россияне могут просто обмануть, они только это и умеют – запугивать и обманывать, – сказал Самойленко. – Но другого выхода не было.

Теперь, вернувшись домой из плена, Илья Самойленко видит перед собой новую цель – вызволить из плена тех, кто там еще остался.

Так как без этого его возвращение, по его же словам, имеет горький привкус.