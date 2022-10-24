Октябрь, 24 в 14:20

В благотворительном фонде Право на защиту можно бесплатно получить юридическую помощь по вопросам ВПЛ, гуманитарную и психологическую помощь, социальные выплаты.

Уже сейчас ВПЛ могут получить деньги на каждого члена семьи. Как подать заявку на помощь и кто ее может получить – читайте в материале Фактов ICTV.

Право на защиту : как подать заявку

Люди, пострадавшие от военных действий в Броварах, Буче, Ирпене и других населенных пунктах Киевской области, а также с ноября – в Харьковской области смогут получить дополнительную денежную помощь от HIAS.

Сейчас смотрят

Благотворительный фонд Право на защиту начал новый проект при поддержке HIAS именно в этих регионах. Выплата – 6 660 грн на каждого члена семьи.

Кто может получить помощь от благотворительного фонда

Получить помощь могут не только те люди, которые потеряли жилье, бизнес и т. д., но и уязвимые семьи ВПЛ в этих областях (у которых есть двое и более людей, люди 55+, беременные женщины или молодые мамы с малышами до 2 лет, а также лица с инвалидностью, неполные семьи и т. п.).

Предпочтение будут отдавать семьям ВПЛ, которые стали на учет в течение последнего месяца, даже если они не имеют вышеперечисленных уязвимостей.

Какие категории людей могут получить помощь

Семьи ВПЛ, которые были перемещены в течение последних 30 дней.

Домохозяйства, пострадавшие от внезапных обстрелов, семьи, лишившиеся члена семьи; потеряли средства к существованию (поврежден/уничтожен магазин, ферма, скот и т. д.) в результате военных действий.

ВПЛ или люди, переместившиеся более 30 дней назад, имеют доход менее 5 400 грн на человека (за последние 3 месяца) и отвечают хотя бы одному из критериев уязвимости (имеют двух или более детей, есть лица с инвалидностью, домохозяйство ведется одним лицом, есть беременные женщины и женщины с грудными детьми до 2 лет, имеют пожилых людей (55+ лет) в семье).

Однако подавать заявку и получать помощь не могут те ВПЛ, которые уже получили выплаты от других международных организаций.

Право на защиту : как подать заявку

Подать заявку на получение денежной помощи нельзя через интернет.

Нужно обязательно быть физически в г. Бровары, ул. Независимости, 5. Центр работает по будням с 9:00 до 18:00.

Также в Киевской области работают выездные мобильные бригады. Расписание работы обновляется в телеграмм-канале: https://t.me/hias_help. С ноября получить средства можно и харьковчанам. Для этого нужно следить за новостями в телеграмм-канале.

В благотворительном фонде можно подать заявку при наличии следующих документов:

паспорт;

налоговый номер;

номер IBAN банковского счета, куда будут начислены средства;

документы, подтверждающие категорию уязвимости (свидетельства о рождении детей и их налоговые номера, медицинские справки, справки об инвалидности, беременности и т. п.).

При регистрации заявки должны присутствовать все члены семьи с оригиналами документов.