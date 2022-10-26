Октябрь, 25 в 22:39

Украинские полицейские спасли из Бахмута мальчика, родителей которого убил российский снаряд.

Историю 8-летнего Богдана рассказали в полиции Донецкой области.

— Богдан остался один под обстрелами в районе, куда практически нет доступа. Его семью отобрали рашисты: папа и мама погибли на улице во время артиллерийского удара. Женщина была на 7-м месяце беременности, — рассказали правоохранители.

Полицейские рискнули жизнью, но забрали ребенка из-под огня оккупантов. Сейчас Богданчик в безопасном месте, за ним уже едут родные.

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Богдан находился у знакомых, когда его родители пошли на похороны знакомых, и именно тогда его папу и маму убило российским снарядом.

— Тела пролежали на улице несколько дней, потому что вражеские атаки не прекращались и забрать их было почти невозможно. Узнав, что папа и беременная мама погибли, Богдан сбежал от соседки: схватил велосипед и поехал на то же место, — рассказывает представитель полиции Донецкой области Александра Гаврилко.

Бахмутские полицейские организовали спасательный рейс под обстрелом за мальчиком. Половину пути пришлось преодолевать пешком, чтобы не привлекать внимание.

Сейчас Богдан находится в безопасности и ждет, когда его заберет к себе родная тетя.