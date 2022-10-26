Жовтень, 25 в 22:39

Українські поліцейські врятували з Бахмута хлопчика, батьків якого вбив російський снаряд.

Історію 8-річного Богдана розповіли у поліції Донецької області.

– Богдан залишився сам під обстрілами у районі, куди практично немає доступу. Його родину відібрали рашисти: тато й мама загинули на вулиці під час артилерійського удару. Жінка була на 7-му місяці вагітності, – розповіли правоохоронці.

Поліцейські ризикнули життям, але забрали дитину з-під вогню окупантів. Зараз Богданчик у безпечному місці, за ним вже їдуть рідні.

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Богдан був у знайомих, коли його батьки пішли на похорон знайомих, і саме тоді його тата і маму вбило російським снарядом.

– Тіла пролежали на вулиці декілька днів, бо ворожі атаки не припинялись і забрати їх було майже неможливо. Дізнавшись, що тато і вагітна мама загинули, Богдан втік від сусідки: схопив велосипед та поїхав на те саме місце, – розповідає представниця поліції Донецької області Олександра Гаврилко.

Бахмутські поліцейські організували рятувальний рейс під обстрілом за хлопчиком. Половину шляху довелося долати пішки, аби не привертати увагу.

Зараз Богдан перебуває у безпеці та чекає, коли його забере до себе рідна тітка.