В Мариуполе оккупанты заставляют отдавать детей в школы, угрожая лишением родительских прав

Август, 26 в 11:51

Российские оккупанты заставляют родителей в Мариуполе отдавать детей в свои школы, угрожая штрафами и лишением родительских прав.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

– В связи с нежеланием родителей отдавать детей в школы под оккупацией и попыткой приобщить к онлайн-образованию в Украине оккупационные власти Мариуполя прибегают к прямым угрозам лишения родительских прав и изъятию детей из семей, – уточнил он.

По его словам, учителя, согласившиеся сотрудничать с оккупантами, рассылают родителям сообщения о том, что в случае, если ребенок не придет в школу, домой приедет полиция – сначала якобы только с предупреждением, затем угрожают штрафом в 400 тыс. руб., и следующий шаг – лишение родительских прав и изъятие ребенка из семьи.

Сейчас смотрят

Андрющенко, учитывая такую ​​ситуацию, в очередной раз призвал мариупольцев эвакуироваться, пока есть время и возможность.

Полномасштабная война в Украине длится уже 184-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Петро Андрющенко