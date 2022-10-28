Октябрь, 28 в 12:30

Украинцы имеют возможность получить денежную помощь от Международной организации по миграции (МОМ) благодаря Меморандуму о взаимопонимании между Минсоцполитики Украины и МОМ.

Что предусматривает эта помощь и как ее получить — читайте в материале Фактов ICTV.

Кто может получить

Приоритетной категорией украинцев для получения помощи от МОМ определены лица с инвалидностью, в том числе из числа ВПЛ.

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Однако помощь могут получить и:

одинокая мать / отец, получающие пособие на детей;

получатели пособия по беременности и родам;

лица с инвалидностью;

семьи с двумя и более детьми;

пенсионеры в возрасте 65+.

Помощь от Международной организации по миграции охватывает всю территорию Украины, а также ВПЛ с определенных регионов.

Что предполагает помощь

Лица или семьи, которым будет оказана помощь от МОМ будут получать по 2200 грн на каждого члена семьи ежемесячно, в течение трех месяцев.

Международная организация по миграции выделила около 0,7 млрд грн для помощи украинцам, то есть выплаты смогут получить около 100 тыс. людей.

Как получить помощь от МОМ

Сейчас проект реализуется в Закарпатской и Винницкой областях. Вскоре планируется расширение также на Черновицкую, Ивано-Франковскую и Львовскую области.

Для получения помощи вы можете зарегистрироваться как внутренне перемещенное лицо в органах социальной защиты населения территориальной общины или ЦПАУ.

Также получить выплаты от МОМ можно через социальную платформу єДопомога.

Для этого необходимо отправить соответствующую заявку. После верификации и подтверждения данных ваше заявление отправят в МОМ (если ваша социальная категория населения позволяет).

После рассмотрения ваших данных непосредственно международной организацией, будет решаться, оказывать ли вам помощь.

Стоит еще раз отметить, что МОМ в первую очередь оказывает помощь приоритетным категориям лиц.