На всей территории Украины начались аварийные отключения электроснабжения

Октябрь, 31 в 19:15

Из-за утренних ракетных атак россиян 31 октября повреждено оборудование магистральной сети украинской энергосистемы сразу в нескольких регионах. Об этом сообщили в Укрэнерго в Telegram.

— Для устранения последствий в 17.00 Диспетчерский центр НЭК Укрэнерго предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для применения графиков аварийного отключения электроснабжения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.

Теперь ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как инфраструктура была повреждена обстрелами россиян.

В Укрэнерго подчеркнули, что такие меры позволяют энергетикам быстрее восстановить поврежденные объекты и держать систему сбалансированной.

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— Укрэнерго вместе с операторами распределительных сетей делает все возможное для того, чтобы восстановить поврежденную энергетическую инфраструктуру в кратчайшие сроки. Ремонтные бригады работают круглосуточно.

Украинцев попросили с пониманием отнестись к ситуации и помочь на энергетическом фронте.

31 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по городам Украины. Командование воздушных сил сообщило, что силы ПВО сбили 44 крылатых ракеты, запущенные по Украине. Всего РФ запустила их 50.

Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что в результате утренней атаки поражены десять регионов, в которых повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические.

Источник: Укрэнерго