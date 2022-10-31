На всій території України розпочалися аварійні відключення електропостачання

Жовтень, 31 в 19:15

Через ранкові ракетні атаки росіян 31 жовтня пошкоджено обладнання магістральної мережі української енергосистеми одразу в кількох регіонах. Про це повідомили в Укренерго у Telegram.

— Для усунення наслідків о 17:00 Диспетчерський центр НЕК Укренерго надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для застосування графіків аварійного відключення електропостачання для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.

Наразі обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як інфраструктура була пошкоджена обстрілами росіян.

В Укренерго наголосили, що такі заходи дають можливість енергетикам швидше відновити пошкоджені об’єкти і тримати систему збалансованою.

Зараз дивляться

— Укренерго разом з операторами розподільчих мереж робить все можливе для того, щоб відновити пошкоджену енергетичну інфраструктуру в найкоротші терміни. Ремонтні бригади працюють цілодобово.

Українців попросили з розумінням поставитися до ситуації та допомогти на енергетичному фронті.

31 жовтня Росія завдала масованого ракетного удару по містах України. Командування повітряних сил повідомило, що сили ППО збили 44 крилаті ракети, запущені по Україні. Загалом РФ запустила їх 50.

Прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок ранкової атаки уражені десять регіонів, у яких пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні.

Джерело: Укренерго