Ноябрь, 06 в 11:23

В Украине за девять месяцев 2022 года было зарегистрировано 177 тыс. браков. За аналогичный период в прошлом году украинцы заключили 166 тыс. браков.

В Минюсте считают, что на Украине настоящий свадебный бум.

В первые месяцы полномасштабной войны в Украине упростили процедуру женитьбы находящихся на фронте военнослужащих. Сейчас у наших воинов есть возможность дистанционно зарегистрировать брак.

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По словам заместителя министра юстиции Валерии Коломиец, инициатива положить начало механизму дистанционной женитьбы поступила именно от военнослужащих – для них это еще один стимул, вдохновляющий вернуться домой.

Так, за восемь месяцев полномасштабного вторжения дистанционно зарегистрировали около 2500 браков.

Ранее сообщалось, что в РАГС заработал шеринг электронного паспорта – теперь можно жениться с цифровым документом. Это стало реальным благодаря сервису Дія.