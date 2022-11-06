Листопад, 06 в 11:23

В Україні за дев’ять місяців 2022 року зареєстрували 177 тис. шлюбів. За аналогічний період минулого року українці уклали 166 тис. шлюбів.

У Мін’юсті вважають, що в Україні справжній весільний бум.

У перші місяці повномасштабної війни в Україні спростили процедуру одруження військовослужбовців, які перебувають на фронті. Зараз наші воїни мають можливість дистанційно зареєструвати шлюб.

Зараз дивляться

За словами заступниці міністра юстиції Валерії Коломієць, ініціатива започаткувати механізм дистанційного одруження надійшла саме від військовослужбовців – для них це ще один стимул, який надихає повернутися додому.

Так, за вісім місяців повномасштабного вторгнення дистанційно зареєстрували близько 2500 шлюбів.

Раніше повідомлялося, що в РАЦС запрацював шерінг електронного паспорта – тепер можна одружитися із цифровим документом. Це стало реальним завдяки сервісу Дія.