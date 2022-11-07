Ноябрь, 07 в 13:10

С начала полномасштабной войны России против Украины многие интересуются различными формами войны.

Одной из них является конвекционная (или конвенциональная) война.

Что такое конвенциональная форма войны — читайте в материале Фактов ICTV.

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Кандидат политических наук Анастасия Сифорова отмечает, что конвенционной войной называют традиционную форму войны.

Люди воевали на протяжении всей своей истории. Несмотря на то, что любая война губительна и деструктивна по своей природе, люди продолжают вести войны и оправдывать их.

Оправдательные аргументы о необходимости войн приводили в Древней Греции и Риме, в Китае и Индии, и даже в Средневековой Европе. В ХХІ веке изменилась форма ведения войны.

Конвенционная война — это традиционная форма войны.

Ее ведут, используя обычное вооружение и военную тактику между двумя (или более) странами и с открытой конфронтацией.

Ее ведут с соблюдением норм международного права — соблюдение прав участников конфликта, военнопленных, гражданского населения.

При конвенционной войне используют обычное вооружение, однако ни в коем случае не пользуются оружием массового поражения.

Нельзя использовать следующие виды оружия:

химическое;

биологическое;

ядерное.

Для классических войн также характерно экономическое, дипломатическое, информационное противоборство, но доминирующее значение имеют оборонительные и наступательные операции на поле боя.

Однако с конца прошлого столетия наблюдается тенденция к увеличению роли политических, экономических, информационных методов противоборства в конфликте.

Положения конвенционной войны описываются в Гаагских конвенциях, Женевских конвенциях о защите жертв войны 1949 г. и дополнительных протоколах к ним в 1977 г., резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН и других международных документах.