Что такое конвенциональная война — объяснение эксперта
С начала полномасштабной войны России против Украины многие интересуются различными формами войны.
Одной из них является конвекционная (или конвенциональная) война.
Что такое конвенциональная форма войны — читайте в материале Фактов ICTV.
Кандидат политических наук Анастасия Сифорова отмечает, что конвенционной войной называют традиционную форму войны.
Люди воевали на протяжении всей своей истории. Несмотря на то, что любая война губительна и деструктивна по своей природе, люди продолжают вести войны и оправдывать их.
Оправдательные аргументы о необходимости войн приводили в Древней Греции и Риме, в Китае и Индии, и даже в Средневековой Европе. В ХХІ веке изменилась форма ведения войны.
Конвенционная война — это традиционная форма войны.
Ее ведут, используя обычное вооружение и военную тактику между двумя (или более) странами и с открытой конфронтацией.
Ее ведут с соблюдением норм международного права — соблюдение прав участников конфликта, военнопленных, гражданского населения.
При конвенционной войне используют обычное вооружение, однако ни в коем случае не пользуются оружием массового поражения.
Нельзя использовать следующие виды оружия:
- химическое;
- биологическое;
- ядерное.
Для классических войн также характерно экономическое, дипломатическое, информационное противоборство, но доминирующее значение имеют оборонительные и наступательные операции на поле боя.
Однако с конца прошлого столетия наблюдается тенденция к увеличению роли политических, экономических, информационных методов противоборства в конфликте.
Положения конвенционной войны описываются в Гаагских конвенциях, Женевских конвенциях о защите жертв войны 1949 г. и дополнительных протоколах к ним в 1977 г., резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН и других международных документах.