Листопад, 07 в 13:10

З початку повномасштабної війни Росії проти України багато людей цікавляться вивченням різноманітних форм війни. Однією із таких є конвекційна війна.

Що таке конвенційна форма війни — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Кандидат політичних наук Анастасія Сіфорова зазначає, що конвенційною війною називають традиційну форму війни.

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Люди воювали впродовж усієї своєї історії.

Незважаючи на те, що будь-яка війна згубна та деструктивна по своїй природі, люди продовжують вести війни та виправдовувати їх.

Виправдовувальні аргументи щодо необхідності воєн наводили і у Стародавній Греції та Римі, в Китаї та Індії, і в Середньовічній Європі. У ХХІ ст. змінилась форма ведення війни.

Конвенційна війна — це традиційна форма війни.

Її ведуть, використовуючи звичайне озброєння і військову тактику між двома (або більше) країнами і з відкритою конфронтацією.

Її ведуть із дотриманням нормам міжнародного права: дотримання прав учасників конфлікту, військовополонених, цивільного населення.

Під час конвенційної війни використовують звичайне озброєння, однак в жодному разі не застосовують зброю масового ураження.

Не можна використовувати такі види зброї:

хімічну;

біологічну;

ядерну.

Для класичних воєн також характерне економічне, дипломатичне, інформаційне протиборство, але домінуюче значення мають оборонні та наступальні операції на полі бою.

Проте з кінця минулого сторіччя спостерігається тенденція до збільшення ролі політичних, економічних, інформаційних методів протиборства у конфлікті.

Положення конвенційної війни описуються у Гаазьких конвенціях, Женевських конвенціях про захист жертв війни 1949 р. і додаткових протоколах до них 1977 р., резолюціях Генеральної Асамблеї ООН й інших міжнародних документах.