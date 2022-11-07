Що таке конвенційна війна — пояснення експерта
З початку повномасштабної війни Росії проти України багато людей цікавляться вивченням різноманітних форм війни. Однією із таких є конвекційна війна.
Що таке конвенційна форма війни — читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Кандидат політичних наук Анастасія Сіфорова зазначає, що конвенційною війною називають традиційну форму війни.
Люди воювали впродовж усієї своєї історії.
Незважаючи на те, що будь-яка війна згубна та деструктивна по своїй природі, люди продовжують вести війни та виправдовувати їх.
Виправдовувальні аргументи щодо необхідності воєн наводили і у Стародавній Греції та Римі, в Китаї та Індії, і в Середньовічній Європі. У ХХІ ст. змінилась форма ведення війни.
Конвенційна війна — це традиційна форма війни.
Її ведуть, використовуючи звичайне озброєння і військову тактику між двома (або більше) країнами і з відкритою конфронтацією.
Її ведуть із дотриманням нормам міжнародного права: дотримання прав учасників конфлікту, військовополонених, цивільного населення.
Під час конвенційної війни використовують звичайне озброєння, однак в жодному разі не застосовують зброю масового ураження.
Не можна використовувати такі види зброї:
- хімічну;
- біологічну;
- ядерну.
Для класичних воєн також характерне економічне, дипломатичне, інформаційне протиборство, але домінуюче значення мають оборонні та наступальні операції на полі бою.
Проте з кінця минулого сторіччя спостерігається тенденція до збільшення ролі політичних, економічних, інформаційних методів протиборства у конфлікті.
Положення конвенційної війни описуються у Гаазьких конвенціях, Женевських конвенціях про захист жертв війни 1949 р. і додаткових протоколах до них 1977 р., резолюціях Генеральної Асамблеї ООН й інших міжнародних документах.