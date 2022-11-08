Ноябрь, 08 в 21:39

Американский актер и кинорежиссер Шон Пенн уже в третий раз за время полномасштабной войны посетил Украину.

Шон Пенн передал президенту Владимиру Зеленскому свой Оскар как символ веры в победу Украины. Награда будет находиться в Украине до окончания войны.

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В свою очередь глава государства вручил Шону Пенну орден За заслуги ІІІ степени и поблагодарил за такую ​​искреннюю поддержку и весомый вклад в популяризацию Украины в мире.

Кроме того, актер вместе с главой государства и руководителем ОП Андреем Ермаком посетили Аллею смелости на площади Конституции в Киеве.

До окончания войны: Шон Пенн отдал Зеленскому свой Оскар / 3 фотографии

Напомним, что в ответ на санкции США против РФ 25 американским политикам и деятелям культуры, в том числе и Шону Пенну, запретили въезд в Россию.