Листопад, 08 в 21:39

Американський актор і кінорежисер Шон Пенн уже втретє за час повномасштабної війни відвідав Україну.

Шон Пенн передав президенту Володимиру Зеленському свій Оскар як символ віри в перемогу України. Відзнака перебуватиме в Україні до закінчення війни.

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Своєю чергою голова держави вручив Шону Пенну орден За заслуги ІІІ ступеня та подякував за таку щиру підтримку і вагомий внесок у популяризацію України у світі.

Крім того, актор разом з головою держави та керівником ОП Андрієм Єрмаком відвідав Алею сміливості на столичній площі Конституції.

До завершення війни: Шон Пенн віддав Зеленському свій Оскар / 3 фотографии

Нагадаємо, що у відповідь на санкції США проти РФ 25 американським політикам та діячам культури, зокрема і Шону Пенну, заборонили в’їзд до Росії.