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Факты / Україна / Общество

Ограничение электроснабжения: где будут отключать свет 10 ноября

Юля Захарченко, редактор ленты
Ограничение электроснабжения: где будут отключать свет 10 ноября
Фото: Pixabay

На всей территории Украины будут применяться плановые отключения света завтра, 10 ноября. Наибольшее ограничение электроснабжения будет в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях и столице.

Режим плановых отключений начнет действовать:

  • с 06.00 до 24.00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях;
  • с 09:00 до 12:00 и с 16:00 до 21:00 во всех других областях Украины.

Аварийные ограничения на потребление электроснабжения пока не планируются, однако все будет зависеть от текущей ситуации. В компании Укрэнерго отметили, что графики отключений света должен обнародовать местный оператор системы распределения (облэнерго).

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