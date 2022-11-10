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Факти / Україна / Суспільство

Обмеження електропостачання: де відключатимуть світло 10 листопада

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Обмеження електропостачання: де відключатимуть світло 10 листопада
Фото: Pixabay

На всій території Україні будуть застосовувати планові відключення світла завтра, 10 листопада. Найбільше обмеження електропостачання буде у Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях та столиці.

Режим планових відключень почне діяти:

  • з 06:00 до 24:00 у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях;
  • з 09:00 до 12:00 та з 16:00 до 21:00 в усіх інших областях України.

Аварійні обмеження споживання електропостачання поки що не плануються, однак все залежатиме від поточної ситуації. У компанії Укренерго зазначили, що графіки відключень світла має оприлюднювати місцевий оператор системи розподілу (обленерго).

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Українцям нагадують про необхідність економії електроенергії та зменшення споживання, яке може допомогти зменшити навантаження на мережі. Громадян закликають не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

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