Перевод студентов ВПЛ на бюджет: дата, документы и куда обращаться
Украинские студенты, которые имеют статус ВПЛ, или те, кто проживает на особо опасных территориях, смогут перевестись на обучение за средства государственного бюджета.
Как студентам-ВПЛ перевестись на бюджет в 2022 году — узнавали Факты ICTV.
Кто может перевестись
Еще в начале сентября 2022 года в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий объяснили, что перевестись на бюджет смогут:
- студенты, проживающие на временно оккупированных территориях, в районах проведения боевых действий или окружении. Список соответствующих населенных пунктов;
- студенты, выехавшие из вышеуказанных регионов;
- дети погибших защитников;
- участники боевых действий и их дети;
- лица, получившие инвалидность в результате войны и их дети.
Кроме того, обязательными условиями перевода на бюджет также являются:
- Зачисление на контракт до 2021 года включительно.
- Получение соответствующей образовательной степени впервые.
Перевод студентов ВПЛ на бюджет — процедура
Перевестись на бюджет студенты, обучающиеся на контракте, могут только до 15 ноября 2022 года.
Чтобы перевестись, студент-ВПЛ должен подать заявление о переводе вместе с документами руководителю своего учебного заведения.
После верификации данных, информацию о студенте вносят в Единую государственную электронную базу по вопросам образования в модуле Соискатели образования.
Какие документы понадобятся:
- выписка из Реестра территориальной общины, подтверждающая сведения о месте жительства по состоянию на 24 февраля 2022 года;
- документ об образовании, полученном в вузе, который расположен на территории соответствующих территориальных общин в случае, если информации в данном реестре нет или место жительства снято с регистрации до 24 февраля 2022 года.
Для перевода на бюджет в 2022 году внести данные о студенте в ЕДЕБО учебное заведение должно до 15 ноября.
Кроме того, студентов, данные о которых внесут позже, переведут на бюджет только в 2023 году.