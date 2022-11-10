Ноябрь, 10 в 14:29

Украинские студенты, которые имеют статус ВПЛ, или те, кто проживает на особо опасных территориях, смогут перевестись на обучение за средства государственного бюджета.

Как студентам-ВПЛ перевестись на бюджет в 2022 году — узнавали Факты ICTV.

Кто может перевестись

Еще в начале сентября 2022 года в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий объяснили, что перевестись на бюджет смогут:

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студенты, проживающие на временно оккупированных территориях, в районах проведения боевых действий или окружении. Список соответствующих населенных пунктов

студенты, выехавшие из вышеуказанных регионов;

дети погибших защитников;

участники боевых действий и их дети;

лица, получившие инвалидность в результате войны и их дети.

Кроме того, обязательными условиями перевода на бюджет также являются:

Зачисление на контракт до 2021 года включительно. Получение соответствующей образовательной степени впервые.

Перевод студентов ВПЛ на бюджет — процедура

Перевестись на бюджет студенты, обучающиеся на контракте, могут только до 15 ноября 2022 года.

Чтобы перевестись, студент-ВПЛ должен подать заявление о переводе вместе с документами руководителю своего учебного заведения.

После верификации данных, информацию о студенте вносят в Единую государственную электронную базу по вопросам образования в модуле Соискатели образования.

Какие документы понадобятся:

выписка из Реестра территориальной общины, подтверждающая сведения о месте жительства по состоянию на 24 февраля 2022 года;

документ об образовании, полученном в вузе, который расположен на территории соответствующих территориальных общин в случае, если информации в данном реестре нет или место жительства снято с регистрации до 24 февраля 2022 года.

Для перевода на бюджет в 2022 году внести данные о студенте в ЕДЕБО учебное заведение должно до 15 ноября.

Кроме того, студентов, данные о которых внесут позже, переведут на бюджет только в 2023 году.