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Факти / Україна / Суспільство

Переведення студентів ВПО на бюджет: дата, документи та куди звертатися

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Переведення студентів ВПО на бюджет: дата, документи та куди звертатися
Фото: Depositphotos

Українські студенти, які мають статус ВПО, або ті, хто проживає на особливо небезпечних територіях, зможуть перевестися на навчання за кошти державного бюджету.

Як студентам-ВПО перевестися на бюджет у 2022 році – дізнавалися Факти ICTV.

Хто може перевестися

Ще на початку вересня 2022 року у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій пояснили, що перевестися на бюджет зможуть:

Зараз дивляться
  • студенти, які проживають на тимчасово окупованих територіях, у районах проведення бойових дій чи оточенні. Список відповідних населених пунктів;
  • студенти, які виїхали з вищевказаних регіонів;
  • діти загиблих захисників;
  • учасники бойових дій та їхні діти;
  • особи, які отримали інвалідність внаслідок війни та їхні діти.

Крім того, обов’язковими умовами переведення на бюджет також є:

  1. Зарахування на контракт до 2021 року включно.
  2. Здобування відповідного освітнього ступеня вперше.

Переведення студентів-ВПО на бюджет – процедура

Перевестись на бюджет студенти, які навчаються на контракті, можуть лише до 15 листопада 2022 року. 

Аби перевестися на бюджет, студент-ВПО повинен подати заяву про переведення разом з документами керівнику свого навчального закладу.

Після верифікації даних, інформацію про студента вносять до Єдиної державної електронної бази з питань освіти в модулі Здобувачі освіти.

Які документи знадобляться: 

  • витяг з реєстру територіальної громади, який підтверджує відомості про місце проживання станом на 24 лютого 2022 року;
  • документ про освіту, здобуту в закладі, який розташований на території відповідних територіальних громад у разі, якщо інформації у зазначеному реєстрі немає або місце проживання знято з реєстрації до 24 лютого 2022 року.

Для переведення на бюджет у 2022 році внести дані про студента до ЄДЕБО навчальний заклад має до 15 листопада.

Крім того, студентів, дані про яких внесуть пізніше, переведуть на бюджет лише у 2023 році.

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