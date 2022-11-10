Переведення студентів ВПО на бюджет: дата, документи та куди звертатися
Українські студенти, які мають статус ВПО, або ті, хто проживає на особливо небезпечних територіях, зможуть перевестися на навчання за кошти державного бюджету.
Як студентам-ВПО перевестися на бюджет у 2022 році – дізнавалися Факти ICTV.
Хто може перевестися
Ще на початку вересня 2022 року у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій пояснили, що перевестися на бюджет зможуть:
- студенти, які проживають на тимчасово окупованих територіях, у районах проведення бойових дій чи оточенні. Список відповідних населених пунктів;
- студенти, які виїхали з вищевказаних регіонів;
- діти загиблих захисників;
- учасники бойових дій та їхні діти;
- особи, які отримали інвалідність внаслідок війни та їхні діти.
Крім того, обов’язковими умовами переведення на бюджет також є:
- Зарахування на контракт до 2021 року включно.
- Здобування відповідного освітнього ступеня вперше.
Переведення студентів-ВПО на бюджет – процедура
Перевестись на бюджет студенти, які навчаються на контракті, можуть лише до 15 листопада 2022 року.
Аби перевестися на бюджет, студент-ВПО повинен подати заяву про переведення разом з документами керівнику свого навчального закладу.
Після верифікації даних, інформацію про студента вносять до Єдиної державної електронної бази з питань освіти в модулі Здобувачі освіти.
Які документи знадобляться:
- витяг з реєстру територіальної громади, який підтверджує відомості про місце проживання станом на 24 лютого 2022 року;
- документ про освіту, здобуту в закладі, який розташований на території відповідних територіальних громад у разі, якщо інформації у зазначеному реєстрі немає або місце проживання знято з реєстрації до 24 лютого 2022 року.
Для переведення на бюджет у 2022 році внести дані про студента до ЄДЕБО навчальний заклад має до 15 листопада.
Крім того, студентів, дані про яких внесуть пізніше, переведуть на бюджет лише у 2023 році.