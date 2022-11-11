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Факты / Україна / Общество

Украина получила еще более 1,5 тыс. спутников связи Starlink от Польши

Юля Захарченко, редактор ленты
Starlink
Фото: Depositphotos

Еще 1 570 спутников связи Starlink от Польши уже прибыли в Украину. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

— Это особенно важно сейчас, ведь из-за российских обстрелов есть проблемы с электроэнергией. Когда свет исчезает – в некоторых регионах не работают мобильные операторы и интернет-провайдеры. Поэтому снабдим страну публичными точками Wi-Fi, где люди смогут быть на связи, — отмечает Федоров.

По его словам, часть терминалов планируют передать гражданским администрациям на деоккупированную территорию Украины.

Фото: Михаил Федоров

Также правительство планирует обеспечить спутниками Starlink Укрзализныцю, чтобы у пассажиров и работников была стабильная мобильная связь и интернет.

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Федоров рассказал, что после начала полномасштабной войны Украина получила более 20 тыс. терминалов Starlink, из которых около 5 тыс. при поддержке правительства Польши.

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